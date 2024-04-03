Пропаганда войны. Дело 24.kg приостановлено, офис распечатан, техника возвращена

Уголовное дело, возбужденное по факту пропаганды войны в отношении информационного агентства 24.kg, приостановлено. Об этом редакцию вчера вечером уведомили в главном следственном управлении ГКНБ.

Старший следователь ГКНБ Эрлан Акынбеков вчера также удовлетворил ходатайство адвоката наших журналистов Нурбека Сыдыкова о возвращении сотрудникам редакции их личных мобильных телефонов и редакционной оргтехники, в том числе ноутбуков и системных блоков. Информагентству возвращены все финансовые документы, изъятые 15 января в ходе обыска.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.