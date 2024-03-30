Какие овощи стоит выращивать фермерам для экспорта, рассказали в Минсельхозе

Минсельхоз считает, что фермерам Кыргызстана стоит обратить внимание на экспорт за рубеж цветной капусты, брокколи, брюссельской капусты и стручковой фасоли, спрос на которые в других странах растет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что выращивание вышеуказанных овощей в регионах принесет им экономическую выгоду.

«В частности, в Нарынской области очень удобно выращивать брюссельскую капусту. Ее в основном выращивают только в Бельгии. Овощи созревают пять-шесть месяцев. Перед посадкой стручковой фасоли необходимо выбрать правильное место и время, обработать семенной материал и запастись грядками», — рассказали в Минсельхозе.

Там добавили, что в последние годы потребление овощей на душу населения во всем мире увеличилось.