Муниципальная инспекция Бишкека. Зачем ее придумали и чем она занимается

С 1 января 2024 года мэрии Бишкека в рамках пилотного проекта на два года передали полномочия в сфере защиты воздуха на территории столицы. Зачем это сделали и какие именно переданы функции, в интервью 24.kg рассказал начальник муниципальной инспекции мэрии Медербек Амангелдиев.

— Кабмин одобрил осуществление мэрией Бишкека полномочий Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по контролю за соблюдением регламентов, нормативов, правил и иных требований охраны воздуха, в том числе при эксплуатации транспортных средств.

Реализация пилотного проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в Бишкеке, а Минприроды — обрести помощника в лице мэрии. Медербек Амангелдиев

Разработка и реализация единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды остаются за Минприроды. Сотрудники Муниципальной инспекции мэрии при реализации пилотного проекта будут строго следовать всем нормативам, регламентам и инструкциям.

— Как мэрия будет эти полномочия выполнять? Ранее говорили о создании муниципальной полиции. От них не отказались?

— Уже создана муниципальная инспекция. Она займется контролем соблюдения физическими и юридическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления правил благоустройства, санитарного содержания и уборки закрепленных территорий, обращения с отходами в Бишкеке.

Также в функции инспекции входят:

контроль за состоянием фасадов зданий, дорог, тротуаров, дорожных знаков, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства в пределах полномочий, определенных законодательством;

контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами правил благоустройства на территории, прилегающей к строительной площадке;

контроль за своевременным заключением физическими и юридическими лицами договоров по вывозу, утилизации и захоронению производственного мусора, твердых бытовых отходов и отходов, представляющих угрозу для здоровья населения (медицинские, биологические, радиоактивные);

выявление и предотвращение несанкционированных свалок бытовых, производственных, промышленных отходов, сжигания мусора, листьев и растительности;

контроль за соблюдением правил использования воздуха;

контроль за соблюдением регламентов, нормативов, правил и иных требований охраны воздуха, в том числе при эксплуатации транспорта в Бишкеке;

выявление нарушений, приводящих к ухудшению состояния атмосферы в Бишкеке;

выявление и принятия мер по стихийным парковкам на территории города (на зеленых зонах, тротуарах и другие).

Для воздействия на правовую культуру горожан и гостей столицы сотрудников Муниципальной инспекции наделили правом ношения ведомственной формы одежды. Это позволит повысить доверие граждан к органам местного самоуправления, будет дисциплинировать сотрудников.

Мэрия рассматривает вопрос создания муниципальной полиции. Специалисты изучают законодательство КР и опыт заграничных стран по работе таких подразделений. Медербек Амангелдиев

— По выбросам. Не секрет, что один из основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке — частный сектор. Как будут определять, какой именно дом сжигает «запрещенку», в дом смогут заходить или только на трубы будут смотреть?

— Основной причиной того, что в последние годы Бишкек зимой стал лидировать по загрязненности воздуха, является использование некачественного угля, сжигание швейных отходов и прочего мусора для обогрева частных домов в жилых массивах и новостройках.

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Чтобы определить, сжигают ли владельцы частных домов и хозсубъектов мусор, сотрудники муниципальной инспекции могут перейти на частную территорию с разрешения владельца и/или работника объекта. В случае подтверждения факта инспекторы составляют протокол согласно статьи 115 Кодекса о правонарушениях.

За 2023 год муниципальная инспекция провела 217 рейдов по сжиганию запрещенных предметов. Проверили 821 хозяйствующий субъект, бани, сауны, частные домовладения, составили 48 протоколов о правонарушениях на сумму 577 тысяч сомов.

Одними из помощников в работе муниципальной инспекции являются неравнодушные горожане, которым небезразлична экологическая ситуация в нашем городе. Они направляют в Call-центр мэрии и на социальные страницы муниципальной инспекции фото- и видеофиксацию подобных нарушений.

Куда сообщать о нарушителях правил благоустройства: Call-центр — 118;

Приемная муниципальной инспекции — 0312620618;

WhatsApp — 0990312013.

— Недавно мэрия предложила повысить штрафы за выброс и складирование мусора. Какие-то еще нормативные правовые акты мэрия по вопросам благоустройства разрабатывает?

— Целью проекта закона «О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях» является повышение эффективности работы органов мэрии по решению вопросов местного значения.

При решении вопросов благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты органы местного самоуправления сталкиваются с такими проблемами, как выброс производственных и прочих отходов в неустановленных местах, создание несанкционированных свалок, сжигание пластика и других загрязняющих воздух веществ, порча зеленых насаждений. Их причина — халатное, а порой варварское отношение людей к окружающей среде и правилам благоустройства.

В 2023 году сотрудники Муниципальной инспекции составили 2 тысячи 137 протоколов о правонарушениях, что на 50 процентов больше, чем в 2022-м.

Приведенные цифры говорят о ежегодном увеличении количества нарушений правил благоустройства. Значит, необходимо принимать решительные законодательные меры для улучшения ситуации. Медербек Амангелдиев

Обеспечение чистоты и порядка в населенных пунктах — одна из основных задач органов местного самоуправления, которую невозможно выполнить без соблюдения физическими и юридическими лицами правил благоустройства. Они должны вносить свой посильный вклад.

— Мэрия регулярно сообщает о нарушителях правил благоустройства, которые не вывезли мусор, не убрали территорию... «Тазалык» за грязные мусорные площадки и завалы мусора штрафует муниципальная инспекция?

— В 2023 году в отношении МП «Тазалык» за несоблюдение правил благоустройства, уборки закрепленных территорий по муниципальному заказу, вывоза твердых бытовых отходов и санитарной очистки составили 46 протоколов.

— Куда тратят средства от штрафов? На какие-то проекты по благоустройству города?

— За 2023 год Муниципальная инспекция проверила 15 тысяч 595 хозяйствующих субъектов, предприятий, организаций и частных домовладений. Составили 2 тысячи 137 протоколов (из них 908 — на физических лиц, 1 тысячу 229 — на юридических) на общую сумму 23 миллиона 125 тысяч 500 сомов. По выявленным нарушениям выписали 203 предписания, из них исполнили 124.

Все взысканные штрафы поступают в республиканский бюджет.

— Какую работу еще проводит муниципальная инспекция (полиция)? Есть какой-то образовательный компонент?

— Муниципальная инспекция занимается профилактикой правонарушений и соблюдения правил благоустройства через информационно-воспитательные уроки для учеников столичных школ и разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами.