HRW призывает парламент Кыргызстана отклонить законопроект об иноагентах

Парламент Кыргызстана должен отклонить крайне репрессивный законопроект об «иностранных представителях», который позволит неправомерно вмешиваться в деятельность неправительственных организаций, получающих финансирование из-за границы. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch.

Как отмечается в заявлении, законопроект позволит вешать ярлык «иностранных представителей» на местные неправительственные организации, получающие иностранное финансирование, классифицируя любую их деятельность по защите общественных интересов, мониторингу, предоставлению информации и прямые действия как «политическую деятельность» в интересах их иностранных спонсоров.

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Документ вводит уголовную ответственность за расплывчато определенные действия, «приносящие вред гражданам, обществу или государству», наказуемые лишением свободы до трех лет для отдельных лиц или до пяти лет, если они совершены группой лиц.

«Кыргызстан всегда гордился наличием активного гражданского общества, которое способствовало росту уважения к правам человека простых граждан и предоставляло ключевые социальные услуги. Принятие законопроекта сделает республику изгоем в международном сообществе, серьезно подорвав возможности сотрудничества с партнерами по всему миру», — заявила исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии Сыйнат Султаналиева.

Законопроект, инициированный депутатом Надирой Нарматовой, который вводит понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагент» в российском законодательстве), принят во втором чтении комитетом Жогорку Кенеша 23 января.