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Общество

Чиновник пришел с проверкой в магазин. У него отобрали удостоверение и выгнали

Заместителя председателя Службы антимонопольного регулирования Акжолтоя Тукунова во время проверки выгнали из магазина и отобрали удостоверение. Об этом стало известно во время прямого эфира на Facebook.

31 июля примерно в 22.00 недавно назначенный на должность чиновник зашел в магазин «Березка» в селе Маевка Аламединского района Чуйской области, чтобы провести разъяснительную беседу с администрацией учреждения. Замглавы Антимонопольной службы заметил, что цены на продукты здесь значительно выше. Через некоторое время к нему подошел мужчина по имени Витя и в грубой форме потребовал у чиновника прекратить съемку и покинуть помещение.

Акжолтою Тукунову рекомендовали прийти с проверкой в рабочее время с 9.00 до 18.00 и с разрешением на рейд и выпроводили из здания. Сотрудники магазина также отобрали документы у помощника Акжолтоя Тукунова.

Активист Акжолтой Тукунов стал заместителем председателя Службы антимонопольного регулирования 5 июля. До того он регулярно публиковал в соцсетях критику, активно выступал против законопроекта об игорной деятельности и принимал участие в акциях протеста.

Акжолтой Тукунов прежде уже работал на этой должности — после октябрьских событий 2020 года. Баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша на последних парламентских выборах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241172/
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