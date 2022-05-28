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Общество

В Бишкеке появились экологические автоматы с питьевой водой

В Бишкеке появились экологические автоматы с питьевой водой. Об этом написали пользователи Facebook.

Инициатива принадлежит жителю столицы Эркину Аюпову. Он предлагает бишкекчанам покупать воду не в пластиковых бутылках, чтобы не загрязнять окружающую среду, а из автоматов. Литр стоит всего 3 сома.

По словам Эркина Аюпова, он видел аналогичные автоматы в Алматы. Даже съездил в Россию на завод-производитель и получил их представительство. Вода в автоматах проходит восемь стадий очистки и минерализации. Она хранится в накопительном баке и там же обеззараживается.

На сегодня в Бишкеке работает пять таких автоматов. Эркин Аюпов планирует установить еще десять и в ближайшее время начать поставку автоматов на юг страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235100/
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