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Общество
Сюжет: Полезные советы

Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью

Готовиться к лету нужно заранее. Если хотите похвастать хорошей фигурой на пляже, начинайте загодя. Сегодня, помимо других видов диет, многие предпочитают интервальное голодание. Об этом виде похудения написано множество книг и инструкций о том, как правильно голодать.

О пользе и вреде этого способа похудения 24.kg рассказали диетологи Татьяна Долгалева и Ольга Ковган.

1

Что такое интервальное голодание?

Татьяна Долгалева: Интервальное голодание — это разделение режима питания на периоды потребления пищи и строгое воздержание от еды. Периоды голодания могут быть от 14 до 36 часов. В это время можно пить воду либо употреблять кисломолочные продукты. Нужно учитывать, что это не диета, где можно 16 часов голодать, а 8 кушать все, что хочется, — торты, пирожные, фастфуд.

При интервальном голодании важно соблюдать режим и калорийность, чтобы не набрать еще больший вес.

Ольга Ковган: При интервальном голодании чередуются периоды голодания и приема пищи. Важно понимать, что голодание всегда длится дольше, чем период приема пищи. Но пить можно — обычную воду, чай или кофе без молока.

2

Кому можно голодать, а кому нет?

Татьяна Долгалева: Я бы советовала этот режим для тех, кто уже ведет здоровый образ жизни. Голодание — достаточно большой стресс для организма. Можно сказать, что это диета, которая переносится легче психологически. Здесь не такие строгие ограничения, это не отказ от еды — а всего один-два пропуска приема пищи.

Из противопоказаний — заболевания желудочно-кишечного тракта, наличие нарушений пищевого поведения, дефицит массы тела, сердечно-сосудистые заболевания, токсикоз и сахарный диабет второго типа.

Ольга Ковган: Интервальное голодание хорошо подходит крепким мужчинам, относительно здоровым женщинам. Ослабленным людям, находящимся в стрессе, пациентам, принимающим сахароснижающие препараты, это питание не рекомендуется. Либо можно голодать под строгим контролем врача, чтобы избежать гипогликемии (низкого уровня сахара крови) и головокружений.

3

Как правильно выбрать интервал для голодания?

Татьяна Долгалева: Самый щадящий интервал 16/8, то есть 16 часов вы голодаете, а 8 — кушаете. В этот промежуток можно убрать завтрак и рано поужинать. Важно соблюдать в часы приема пищи сбалансированное потребление белков, жиров, углеводов. В противном случае похудеют ваши мышцы, а когда бросите такой тип питания, прибавите в весе, но уже наберете жир, поскольку все это время организм находился в стрессе.

Самый жесткий интервал голодания — 20/4, то есть 20 часов вы ничего не едите, а 4 часа можно употреблять пищу. В любом случае нужно подбирать тип интервального голодания индивидуально.

Ольга Ковган: Помимо типа питания 16/8, есть 24-часовое голодание, то есть полное воздержание от пищи один-два дня в неделю. Это не самый лучший тип питания для истощенных людей, людей, находящихся в стрессе. Такая диета может привести к дефициту белка, который является строительным материалом для всего организма.

Тип питания на неделю — 5/2. Он один из наиболее комфортных для больных и ослабленных людей. Те, кто придерживается такого типа питания, стремятся к нормальному потреблению калорий в соответствии с потребностями в течение пяти дней. В оставшиеся два дня действует строгое ограничение по калорийности. То есть нет полного отказа от еды, но есть ограничение по калориям. При этом дни ограничения могут и не идти один за другим. Примерное количество здоровой пищи на 500-600 калорий.

Еда должна быть питательной. Лучше съесть бутерброд с рыбой, сыром или мясом, чем тазик зеленого салата.

Ольга Ковган
4

Пить только воду или кефир — правильно ли это?

Татьяна Долгалева: Если это интервальное голодание, то можно делать так: пять дней вы питаетесь как обычно и два дня ведете разгрузочные дни — на воде или на кефире. Научно доказано, что организм в это время перерабатывает старые белки, гормоны, клетки, которые отмирают. И тем самым очищается.

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Насколько это правильно, сказать однозначно нельзя, медицина не стоит на месте, каждый год мы получаем новые методики оздоровления организма.

Ольга Ковган: Голодать без еды очень сложно. Раньше в диетологии действительно была рекомендация, что якобы подобное голодание разгружает пищеварение. Но на сегодняшний день мы знаем, что пищеварение не устает, это антинаучно, а подобное голодание всего лишь метод снизить калории. При этом противопоказания все те же, что и при интервальном голодании.

5

Противопоказаны ли физические и умственные нагрузки?

Татьяна Долгалева: В разгрузочные дни физические тренировки разрешены, если они не интенсивные и длятся не больше двух часов. Если больше — нужно подпитывать организм. В противном случае у вас будет недостаточно энергии, есть риск того, что может упасть сахар, будет сильное головокружение, и вы упадете в обморок.

На умственную активность интервальное голодание не влияет никак.

Татьяна Долгалева
6

Поможет ли интервальное голодание снизить вес?

Татьяна Долгалева: Если соблюдать все правила, калории, часы приемов пищи, то ограничения помогут снизить вес. Так как у нас люди даже на сбалансированное питание переходят тяжело, то лучше не начинать похудение с этого вида питания.

Ольга Ковган: Снизить вес поможет здоровая пища, контроль калорий и физические нагрузки. Нет универсальных секретов и сказочных моделей питания.

7

Как интервальное голодание скажется на здоровье?

Татьяна Долгалева: Из плюсов — наличие режима питания, в период голода организм тратит ресурсы на сжигание жировых запасов, а не на переваривание пищи, регулируется уровень сахара, снижаются воспалительные процессы организма, налаживается гормональный фон и повышается иммунитет.

Из минусов — из-за длительного ограничения в еде возможны срывы и переедания во время приема пищи.

При длительном голодании возможен застой желчи, что отрицательно влияет на процесс пищеварения. Это может привести к желчекаменной болезни.

После того как вы вернетесь к обычному режиму питания, потерянный вес может быстро восстановиться. Если вы вели беспорядочный прием пищи, а потом перешли на интервальное голодание, похудели, то обратно вес вернется, и в большей массе. В период голода снижается уровень глюкозы, что чревато обмороками при низком давлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/224878/
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