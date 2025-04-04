22:29
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Полезные советы

Осторожно, воры! Как обезопасить себя от карманников

Карманные кражи остаются одним из самых распространенных видов преступлений. Большинство из них происходят в общественном транспорте, на рынках и магазинах. Специалисты МВД рассказали 24.kg, как обезопасить свои карманы от злоумышленников.

1

Меньше носите — меньше украдут

Первое правило — очевидное. По возможности носите с собой как можно меньше наличных денег. Если вам предстоит дорогостоящая покупка или иная трата значительной суммы — не используйте для проезда общественный транспорт, воспользуйтесь услугами такси.

2

Банковские карты надежнее

Этот совет вытекает из предыдущего. Отказ от наличных в пользу использования банковских карт и безналичного расчета значительно снизит риск тяжелых последствий от кражи. Бесспорный плюс карт в том, что, обнаружив пропажу, их можно отследить и заблокировать.

3

Не показывайте содержимое кошелька

Заблаговременно приготовьте деньги на оплату проезда в общественном транспорте. Не стоит раскрывать портмоне, демонстрируя его содержимое, в переполненном людьми автобусе. Не пересчитывайте деньги в людных местах. Этот принцип безопасности касается и рынков.

4

Рюкзаки и сумки должны быть на виду

Сумки и рюкзаки должны быть закрыты. Носить их в людных местах следует, по возможности, впереди или под мышкой. Особенно при проезде в общественном транспорте. Используйте нагрудные кошельки — в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно. Никогда не кладите сумку или рюкзак с деньгами в тележку для покупок.

5

Держите карманы закрытыми

Не стоит носить ценные вещи, документы и ключи в наружных, не закрытых на замок карманах одежды, сумок и рюкзаков. Обращайте внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание.

6

Беспечность первый враг

Невнимательность жертвы всегда играет на руку злоумышленникам. Будьте внимательны к подозрительным людям, пытающимся нарушить ваше личное пространство, прижаться в транспорте или в толпе у прилавка. В развлекательных заведениях не стоит выкладывать свой сотовый телефон на столик или барную стойку, оставлять его без присмотра в сумке на спинке стула или в раздевалке в кармане одежды.

7

Не выбрасывайте коробки от смартфонов

В случае кражи вашего смартфона или гаджета, милиции потребуется подтверждение того, что украденная вещь действительно принадлежала вам. Всегда сохраняйте коробки от смартфонов и гаджетов. На них указаны серийные и IMEI-коды, которые помогут правоохранителям скорее отыскать и вернуть вам украденное.

8

Незамедлительно обращайтесь в милицию

Зачастую успех раскрытия кражи напрямую зависит от того, насколько быстро вы обратились в милицию. Заявление необходимо подавать по месту совершения преступления.

Помимо привычного номера 102, обратиться можно и в дежурную часть ГУВД столицы по номерам 0312437175 и 0312437168.

Оперативно прийти на помощь к вам могут и сотрудники управления Патрульной службы милиции города. Звонить к ним следует по следующим номерам: дежурная часть УПСМ: 0312530181, 0312532233, 0509102122 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/224579/
просмотров: 10398
Версия для печати
Материалы по теме
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кому опасны уколы красоты. Косметолог о правилах и ошибках в уходе за кожей
Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Оскорбления и клевета в интернете: как выражать недовольство без угрозы штрафа
Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
Готовим домашнюю аптечку к Новому году. Советы от врачей скорой помощи
Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Как разговорить молчуна. Советы логопеда
Холодная осень. Как утеплиться, пока не включили отопление
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
4 апреля, пятница
22:24
Внедрение искусственного интеллекта затронет 40 процентов рабочих мест — ООН Внедрение искусственного интеллекта затронет 40 процент...
22:00
Осторожно, воры! Как обезопасить себя от карманников
21:44
Реформа не будет легкой. Эдиль Байсалов ответил Дастану Бекешеву по 12-летке
21:40
В Узбекистане с артистов будут принудительно взыскивать налоги
21:26
Это шанс для Кыргызстана. Акылбек Жапаров высказался о новых пошлинах США