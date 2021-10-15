Кыргызстанцев приглашают участвовать в онлайн-марафоне «Экоадам». Об этом 24.kg сообщил активист Исмаил Карыпов.

По его словам, мероприятие пройдет с 25 по 31 октября на платформах Instagram и TikTok. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и изменению климата через новые форматы медиа.

«Экомарафон полноценно направлен на изменения мышления и трансформацию привычной жизни через освещение экологических проблем. На личном опыте могу сказать, что именно с освещения проблем окружающей среды и внедрения экопривычек начинаются сдвиги в сторону решений проблем», — подчеркивает Исмаил Карыпов.

Для участия нужно зарегистрироваться, а также подписаться на два аккаунта в Instagram: @ismailkarypov и @mediajasa.kg.