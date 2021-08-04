Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов

Из-за последствий от засухи Кыргызстан недополучит около 30-35 процентов зерновых культур. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

«Уборка зерновых идет. Последствия засухи в меньшей степени коснутся и кукурузы. Снижение урожая по ней прогнозируется на 10-15 процентов», — сказал он.

Фото 24.kg. Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков и директор Госагентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев

Глава министерства отметил, что по нехватке воды республика вышла на уровень 2014 года, когда в Кыргызстане была такая же сильная засуха. «Для регулирования цен на корма, которые также влияют и на другие продукты, мы инициировали два проекта постановлений. Оба приняты правительством. Первый касается полного запрета на вывоз из республики кормов. Второй — отмены НДС на импорт кормов в КР. Положительный эффект мы уже видим. Высокие цены устаканились и по некоторым видам кормов идут на спад», — пояснил он.

Из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. Ранее чиновники из Минсельхоза заявляли, что в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.