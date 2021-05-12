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Общество

В Джалал-Абаде горнодобывающая компания нанесла крупный ущерб экологии

Прокурорской проверкой выявлен факт нарушения законодательства, повлекший ущерб природе Кыргызстана в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что, согласно Земельному кодексу, стоимость возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства выплачивается недропользователем до выдачи правоудостоверяющих документов в порядке, установленном правительством. В ходе проверки прокуратурой Джалал-Абадской области установлено, что, несмотря на неуплату сельскохозяйственных потерь горнодобывающей компанией ЗАО «Ч.З.», Чаткальским филиалом госучреждения «Кадастр» выдано временное свидетельство и предоставлен земельный участок площадью 726 гектаров для осуществления производства.

«Филиалом «Кадастр» произведены расчеты сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды на сумму 4 миллиона 624 тысячи 620 сомов. По данным управления Госинспекции по экологической и технической безопасности по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам, реальные сельскохозяйственные потери и упущенная выгода составили 113 миллионов 739 тысяч 682 сома. Прокуратурой подан иск в суд о взыскании с ЗАО «Ч.З.» и Чаткальского филиала госучреждения «Кадастр» денег в солидарном порядке за несвоевременное возмещение потерь сельхозпроизводства. Решением суда иск частично удовлетворен, принято решение о взыскании с вышеуказанных сторон 103 миллионов 307 тысяч 3 сомов», — рассказали в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193744/
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