Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана

Таджикистан начал депортировать жителей Жерге-Тальского района с кыргызскими паспортами. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, в последнюю неделю Таджикистан усилил паспортный контроль.
По его данным, в Жерге-Тальском районе проживает 30 тысяч этнических кыргызов. Гражданство Кыргызстана в основном у молодых людей.
«Раньше с кыргызским гражданством оформляли миграционные справки и свободно жили и работали, так как у многих тут родители, родственники. Но ситуация изменилась. В последнее время сокращают кыргызскоязычные школы, они все переходят на обучение на таджикском языке», — добавил местный житель.