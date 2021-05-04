Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана

Таджикистан начал депортировать жителей Жерге-Тальского района с кыргызскими паспортами. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, в последнюю неделю Таджикистан усилил паспортный контроль.

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«Тех, у кого кыргызское гражданство, выявляют и сразу забирают в районный центр. Требуют, чтобы они в срочном порядке отказались от кыргызского паспорта и взяли таджикское гражданство. А тех, кто не соглашается, депортируют в Кыргызстан через КПП «Карамык» в Чон-Алайском районе Ошской области. Они не успевают даже собрать свои вещи», — говорит местный житель.

По его данным, в Жерге-Тальском районе проживает 30 тысяч этнических кыргызов. Гражданство Кыргызстана в основном у молодых людей.

«Раньше с кыргызским гражданством оформляли миграционные справки и свободно жили и работали, так как у многих тут родители, родственники. Но ситуация изменилась. В последнее время сокращают кыргызскоязычные школы, они все переходят на обучение на таджикском языке», — добавил местный житель.