Хорошие новости. Уровень воды в Токтогульском водохранилище немного вырос

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 19 апреля составил 8 миллиардов 624 миллиона кубометров. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.

Отмечается, что приток воды составляет 326 кубометров в секунду, а отток — 189 кубометров в секунду. С 6 апреля уровень держался на отметке 8,5 миллиарда, но на начало этой недели поднялся до 8,6 миллиарда.

«Это следствие принимаемых руководством энергоотрасли мер — импорт электроэнергии, электрическая дозагрузка ТЭЦ Бишкека. Но все же давайте продолжать быть разумными энергопотребителями, потому что разница в объеме с прошлым годом составляет 2 миллиарда 791 миллион кубометров», — подчеркнула Тагжана Айдаралиева.