Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Данные на 24 ноября в 8.30:

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 5,13 раза: PM2.5 среднесуточный — 186 мкг/м³, на момент измерения — 285 мкг/м³;

в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 42 мкг/м³, на момент измерения — 48 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 157 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 45 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 8.30 Бишкек опустился на 12-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.