В 11 городах Кыргызстана установят мониторы загрязнения воздуха

Общественный фонд «Институт экологических решений» намерен в этом году установить в 11 городах Кыргызстана аппараты экологического мониторинга. Об этом 24.kg сообщили активисты.

Мониторы появятся в том числе в Канте, Кара-Балте, Чолпон-Ате и Оше. Cледить за изменением экологии можно будет не только в столице, но и по всей стране.

Бишкек за последние 100 дней 57 раз находился в топ-10 самых загрязненных городов в мировом рейтинге по индексу качества воздуха AirVisual.

Экологические активисты обещают развернуть в 2020-м общестрановую сеть мониторинга качества воздуха. Они также выступают за включение в текущем году всей территории КР в ежегодный мировой отчет о качестве воздуха (World Air Quality Report).