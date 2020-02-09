В 11 городах Кыргызстана установят мониторы загрязнения воздуха

Общественный фонд «Институт экологических решений» намерен в этом году установить в 11 городах Кыргызстана аппараты экологического мониторинга. Об этом 24.kg сообщили активисты.
Мониторы появятся в том числе в Канте, Кара-Балте, Чолпон-Ате и Оше. Cледить за изменением экологии можно будет не только в столице, но и по всей стране.
Бишкек за последние 100 дней 57 раз находился в топ-10 самых загрязненных городов в мировом рейтинге по индексу качества воздуха AirVisual.
Экологические активисты обещают развернуть в 2020-м общестрановую сеть мониторинга качества воздуха. Они также выступают за включение в текущем году всей территории КР в ежегодный мировой отчет о качестве воздуха (World Air Quality Report).
По данным ОФ, в планах развертывание системы регулярной оценки качества поверхностных вод на территории всей республики и запуск системы оценки качества питьевой воды, поставляемой по системам централизованного и локального водоснабжения на территории всего Кыргызстана.