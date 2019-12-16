Монитор качества воздуха посольства США зарегистрирован Кыргызстандартом

Монитор качества воздуха посольства США официально зарегистрирован Кыргызстандартом. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По ее данным, Центр стандартизации и метрологии Министерства экономики (Кыргызстандарт) зарегистрировал монитор качества воздуха посольства США (AQM) в Госреестре официальных измерительных приборов КР 28 октября.

Теперь на его показания могут ссылаться все госорганы, включая Госагентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству и Госагентство по гидрометеорологии (Гидромет).

Монитор в сотрудничестве с правительством КР посольство США установило на своей территории в декабре 2018 года. Как отмечается, подобное оборудование стоит более чем в 30 дипмиссиях США за рубежом, включая всю Центральную и Южную Азию.

«Монитор предоставляет высокоточные данные, показывающие уровень качества воздуха в районе посольства в режиме реального времени», — отметили в дипмиссии.

Информация по индексу качества воздуха в Бишкеке доступна по адресу https://airnow.gov.