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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Монитор качества воздуха посольства США зарегистрирован Кыргызстандартом

Монитор качества воздуха посольства США официально зарегистрирован Кыргызстандартом. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

По ее данным, Центр стандартизации и метрологии Министерства экономики (Кыргызстандарт) зарегистрировал монитор качества воздуха посольства США (AQM) в Госреестре официальных измерительных приборов КР 28 октября.

Теперь на его показания могут ссылаться все госорганы, включая Госагентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству и Госагентство по гидрометеорологии (Гидромет).

Монитор в сотрудничестве с правительством КР посольство США установило на своей территории в декабре 2018 года. Как отмечается, подобное оборудование стоит более чем в 30 дипмиссиях США за рубежом, включая всю Центральную и Южную Азию.

«Монитор предоставляет высокоточные данные, показывающие уровень качества воздуха в районе посольства в режиме реального времени», — отметили в дипмиссии.

Информация по индексу качества воздуха в Бишкеке доступна по адресу https://airnow.gov.
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