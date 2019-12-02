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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. О повышенном уровне заговорили и госэкологи

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства провели замеры воздуха в Бишкеке. Во многих районах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в несколько раз, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, замеры провели с помощью беспилотных летательных аппаратов и специальных пылемерных аппаратов на перекрестках улиц Гагарина/Некрасова, Лущихина/Клинская, Месароша/Абдраева, Московская/Уметалиева, Бакаева/Ахунбаева, а также в жилмассивах «Арча-Бешик», «Ак-Орго» и «Ак-Ордо».

Замеры атмосферного воздуха проводят по 10 компонентам — трем видам частиц пыли и семи газам: диоксиду серы, диоксиду азота, диоксиду углерода, аммиаку, сероводороду, сумме углеводородов и другим.

Разовые превышения зафиксированы:

— Лущихина/Клинская. Уровень диоксида азота превышен в 3 раза, частиц РМ2.5 — в 7,7 раза, РМ10 4,2 раза и общей пыли — в 2,5 раза;

— Месароша/Абдраева. Уровень диоксида азота превышен в 2,5 раза, частиц РМ 2.5 — в 4,9 раза, РМ 10 — в 2,7 раза и общей пыли — в 1,6 раза;

— Московская/Уметалиева. Уровень диоксида азота превышен в 2,3 раза, частиц РМ 2.5 — в 4,5 раза, РМ 10 — в 2,5 раза и общей пыли — в 1,5 раза;

— Бакаева/Ахунбаева. Уровень диоксида азота превышен в 2,7 раза, частиц РМ 2.5 — в 4,9 раза, РМ 10 — в 2,7 раза и общей пыли — в 1,6 раза.

На других точках в отобранных пробах атмосферного воздуха превышения максимально разовой ПДК не обнаружили. Она в пределах допустимой нормы.

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В пресс-службе добавили, что сотрудники ГАООС и ЛХ с помощью многофункционального беспилотного летательного аппарата (дрон) зафиксировали автомобильные пробки, незаконные парковки и нарушение Правил дорожного движение.

Все факты правонарушений на предмет загрязнения экологии и окружающей среды, нарушений ПДД, незаконных парковок, пробок направили в соответствующие государственные органы (Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД и другие) для привлечения к административной ответственности виновных лиц.

В ГАООСиЛХ отметили, что автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды.

Ежегодно общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тонн, из которых 180 тонн загрязняющих веществ приходится на транспорт. Промышленные выбросы составляют только 10 процентов от валового сброса загрязняющих веществ. В отработанных автомобильных газах идентифицировали более 60 органических соединений загрязняющих веществ.
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