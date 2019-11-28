Смог в Бишкеке. Провален третий тендер на покупку станции мониторинга воздуха

Почти год Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства не может приобрести две автоматические станции мониторинга качества воздуха.

По данным портала государственных закупок, в первый раз тендер на их приобретение и установку объявили в декабре 2018 года. Потратить планировали 38 миллионов сомов.

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Тогда отмечалось, что станции приобретаются в целях улучшения экологической ситуации в Бишкеке и мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В феврале 2019 года тендер отменили. Комиссия, изучив конкурсные заявки, не смогла выбрать победителя, поскольку ни одна из компаний-участниц не отвечала квалификационным требованиям.

Второй раз конкурс объявили в марте 2019-го на тех же условиях. Его отменили менее чем через месяц. На портале госзакупок не указана причина, но в ведомстве объяснили 24.kg, что не было желающих участовать в нем.

Третью попытку все-таки купить станции предприняли в июне 2019-го. Заявки поступили от двух компаний. TOO Distrilab («Дистрилаб») оценило свои услуги в 33,9 миллиона сомов. ТОО «Интертек Казсервис» — 37,8 миллиона сомов. Кстати, они принимали участие и в первом конкурсе. Тогда TOO «Дистрилаб» предложило цену в 36,4 миллиона сомов, а ТОО «Интертек Казсервис» — 33,6 миллиона сомов.

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На портале государственных закупок не указано, что тендер отменен. Однако в пресс-службе ГАООСиЛХ сообщили, что конкурс не состоялся.

«Две фирмы участвовали, они не прошли по опыту и техническим требованиям», — отметили в ведомстве.

В Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства не смогли назвать дату следующего тендера, но обещали сделать это в скором времени.

Добавим, что в настоящее время в Кыргызстане ни одно государственное ведомство не публикует замеры воздуха в режиме реального времени.