Электронная запись к врачу. Когда все красиво на бумаге

Министерство здравоохранения отчиталось: мы запустили электронную запись к врачу в центрах семейной медицины.

24.kg решило протестировать реформу Минздрава. Первая попытка журналиста записаться на прием онлайн окончилась провалом.

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Чиновники заверяют, что система работает в столице, Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

Записаться можно на сайте registratura.med.kg. Необходимо ввести свой ПИН и номер телефона. После чего откроется окно, где отображается номер поликлиники, к которой приписан пациент. Следующий шаг — выбрать специалиста и время для его посещения.

В теории Минздрава все красиво и понятно. Но на практике традиционно все оказалось гораздо хуже.

Выяснилось, что не во всех ЦСМ установили необходимое оборудование. Там, где установили, не получается записаться на прием к узкому специалисту, потому что не все они отображены в базе, а поиск был безрезультатным.

Не совсем понятен порядок приписки к тому или иному Центру семейной медицины. Например, человек может вполне оказаться в списке пациентов ЦСМ не по месту прописки, а совсем в другом центре, где он никогда не наблюдался.

«Система показала, что я приписана к поликлинике в Жайылском районе, хотя живу в Бишкеке уже шесть лет. Раньше мы действительно лечились в Кара-Балте. Но в государственной поликлинике в Бишкеке ни я, ни ребенок не обслуживаемся. Я плачу налоги, делаю отчисления в Соцфонд и ФОМС, а воспользоваться бесплатной медпомощью не могу. Ясно ведь, что я не поеду в Кара-Балту к специалисту на прием. Не вижу смысла привязывать ИНН человека к Центру семейной медицины. Суть ведь была в возможности заранее записаться на прием и потом приходить в назначенное время, чтобы зря не торчать в очереди», — рассказала редакции одна из бишкекчанок.

Онлайн vs офлайн

Возникает много вопросов и у людей пенсионного возраста, не секрет, что они составляют большую часть пациентов госполиклиник.

«На каждом кабинете повесили объявление о запуске записи очереди онлайн. Но я далека от всех этих интернет-технологий. Да и не верю, что очередей станет меньше, особенно к узким специалистам», — отметила другая пациентка столичного ЦСМ.

«Мне надо было попасть на прием к урологу. Дочь попыталась записать — а его в базе нет», — рассказала другая горожанка.

К кардиологу мужчина записался, пришел по времени, а перед кабинетом живая очередь из тех, кто брал талоны. Так и ушел, не попав к врачу. Пациенты ЦСМ

О том, что сбои в системе возможны, соглашаются и в центре электронного здравоохранения. Там отмечают, что параллельно идет установка трех программ: электронной записи, онлайн-базы приписанного населения и амбулаторной клинико-информационные формы (листа посещений).

Программы позволят Минздраву проанализировать структуру населения, его количество, заболеваемость, инвалидность, правильно ли назначалось лечение и другие индикаторы, по которым идет выплата врачам ЦСМ.

Можно и по старинке

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«Внедрение электронной записи не говорит о том, что человек может попасть на прием к врачу только при помощи сайта. Это можно сделать и позвонив или придя в регистратуру. Там пациенту сообщат свободное время специалиста, он сможет выбрать наиболее ему подходящее. В будущем планируем сделать так, чтобы пациент мог записаться на следующий прием сразу во время посещения врача», — рассказала заместитель директора центра электронного здравоохранения Лариса Мурзакаримова.

Для экстренных случаев в каждом ЦСМ есть дежурный врач, который осмотрит и по ситуации примет решение или направит к узким специалистам.

Система, уже ставшая привычной во многих странах, у нас пока только приживается. Чиновники Минздрава надеются, что кыргызстанцы к ней привыкнут.

«Это же не дело, что пациенты приходят в поликлинику и часами сидят в очередях, чтобы попасть на прием», — сказала Лариса Мурзакаримова.

По ее словам, пациенты, которые не могут найти себя базе данных или оказались приписанными к другому ЦСМ, могут обратиться в поликлинику по месту жительства.

«Если он не прописан, необходимо предоставить справку, что проживает три и более месяцев, и его припишут. Если есть прописка, достаточно показать паспорт», — отметила Лариса Мурзакаримова.

Конечно, потребуется время, чтобы и пациенты, и врачи привыкли к новшествам. Систему введут и адаптируют в течение трех месяцев, обещают в Минздраве. Но без скандалов вряд ли обойдется, признают медики.