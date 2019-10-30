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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня начался допрос подсудимых. Первым допрашивают бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
По его словам, следствие указывает, что он лоббировал интересы китайской компании в угоду Алмазбеку Атамбаеву. Сапар Исаков это опроверг, заявив, что постоянно спорил и ругался с бывшим президентом.

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«У Алмазбека Атамбаева, как и у любого из нас, есть свои недостатки. В парламенте устроили шоу со ссылкой на его заявление. Я знаю Атамбаева с 2007 года. В части защиты интересов страны и ненависти к коррупции он принципиален. Все политики, которые дружили с ним, предали его», — сказал Сапар Исаков.

В 2013 году я писал заявление об уходе, однако, разобравшись, Алмазбек Атамбаев извинился передо мной. Мы всегда с ним ругались, и это могут подтвердить свидетели.

Сапар Исаков

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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