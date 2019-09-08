Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы

Воспитание детей — дело непростое. Тут нельзя использовать готовые шаблоны. Да и представление о нем в каждой семье разное. Но как в попытках вырастить достойного человека не зародить в любимом чаде кучу комплексов?
Психологи определяют важные правила, которым стоит следовать.
1Все комплексы родом из детстваНа начало 2019 года в Кыргызстане проживало 2 миллиона 381 тысяча детей в возрасте до 18 лет, из которых более половины (51 процент) составили мальчики. При этом 46 процентов — дети в возрасте до 7 лет (1 миллион 97 тысяч человек), 42 процента — в возрасте 7-14 лет (988 тысяч человек) и 12 процентов — подростки в возрасте 15-17 лет (296 тысяч человек).
Формирование личности завершается к семи годам, после идет трансформация — мы можем лишь что-то дополнять, что-то корректировать.
Чтобы воспитать ребенка без комплексов, нужно уделять ему достаточно времени, знать, что его интересует, волнует и беспокоит.
Родители должны дать ребенку право на взросление, психологически отпустить его.
2Следим за фразамиКак понять в черед забот и переживаний, что вы что-то делаете не так? Психолог и мама пятерых детей Лариса Суркова советует внимательнее присмотреться к тому, как мы ведем себя с ребенком.
«Ребенок — это человек. Он скоро вырастет, и все проблемы вам будут казаться смешными. Самый сложный возраст — подростковый. И еще: мама тоже человек! Только рядом со счастливой мамой ребенок может быть счастливой и гармоничной личностью», — уверена психолог.
Например, мы часто бросаем в адрес ребенка неосторожные фразы. Мы о них забываем через секунду, а в ребенке они вырастают в огромные комплексы.
Страх перед врачами тоже зарождается в детстве. Часто родители пугают тем, что придет доктор и сделает укол, если ребенок не поест/не поспит/не умоется. В итоге получаем взрослого, который ни за что добровольно не появится в стенах больницы.
Еще одна частая ошибка родителей, рождающая комплексы, — сравнение с другими.
3Меньше придирок, больше похвалыПсихолог советует родителям всегда помнить, что ребенок — это человек.
Не стоит быть слишком придирчивыми к своим детям.
Чтобы воспитать ребенка без комплексов, нужно уделять ему достаточно времени. Это значит, что нужно искать золотую середину между равнодушием и гиперопекой.
Равнодушие родителей губительно для детей так же, как и чрезмерная опека.
Чтобы такой вывод не перерос в детский комплекс, постарайтесь проявлять интерес к жизни ребенка.
4Ребенок имеет право на самостоятельностьДайте ребенку возможность быть самостоятельным. С чего начать? Хотя бы перестаньте делать за ребенка уроки. Отдайте ответственность за учебу ему. Родители свое уже отучились, теперь очередь детей. Да, возможны спады. Однако и это пройдет, если не зацикливаться на оценках. Когда ребенок поймет, что ответственность за учебу только на нем, то и учиться будет совсем по-другому.
«Самая частая ошибка в воспитании детей в том, что родители просто не видят в них личность, человека. Со своими правами. Не испытывают к ним уважения. Хотя это необходимо. Для многих родителей «уважение» — вообще не применимое к детям чувство», — отмечает психолог.