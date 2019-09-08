Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы

Воспитание детей — дело непростое. Тут нельзя использовать готовые шаблоны. Да и представление о нем в каждой семье разное. Но как в попытках вырастить достойного человека не зародить в любимом чаде кучу комплексов?

Психологи определяют важные правила, которым стоит следовать.

1 Все комплексы родом из детства

На начало 2019 года в Кыргызстане проживало 2 миллиона 381 тысяча детей в возрасте до 18 лет, из которых более половины (51 процент) составили мальчики. При этом 46 процентов — дети в возрасте до 7 лет (1 миллион 97 тысяч человек), 42 процента — в возрасте 7-14 лет (988 тысяч человек) и 12 процентов — подростки в возрасте 15-17 лет (296 тысяч человек).

Формирование личности завершается к семи годам, после идет трансформация — мы можем лишь что-то дополнять, что-то корректировать.

Казалось бы, все просто. Каждый родитель хочет видеть своего ребенка успешным, состоявшимся человеком. И пытается делать для этого максимум. А чадо в итоге вырастает безынициативным, несамостоятельным, закомплексованным и озлобленным. В чем же дело? В неправильных воспитательных установках. Проще говоря, родители сами «ломают» своего ребенка.

Чтобы воспитать ребенка без комплексов, нужно уделять ему достаточно времени, знать, что его интересует, волнует и беспокоит.

Помните, что самостоятельности невозможно научить. Ее можно только предоставить. Гиперопека — медвежья услуга для ребенка, которая мешает ему самовыражаться. Придя в школу, такие дети зажимаются, ломаются.

Родители должны дать ребенку право на взросление, психологически отпустить его.

Но не стоит сразу корить себя во всех проблемах детей. Комплексы ребенок может «схватить» и без вашего участия. Однако одни проходят, а другие остаются на всю жизнь. Родителям важно не только самим не зарождать эти комплексы, но и учить ребенка их преодолевать.

2 Следим за фразами

Как понять в черед забот и переживаний, что вы что-то делаете не так? Психолог и мама пятерых детей Лариса Суркова советует внимательнее присмотреться к тому, как мы ведем себя с ребенком.

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«Ребенок — это человек. Он скоро вырастет, и все проблемы вам будут казаться смешными. Самый сложный возраст — подростковый. И еще: мама тоже человек! Только рядом со счастливой мамой ребенок может быть счастливой и гармоничной личностью», — уверена психолог.

Например, мы часто бросаем в адрес ребенка неосторожные фразы. Мы о них забываем через секунду, а в ребенке они вырастают в огромные комплексы.

Вот простой пример. Большинство родителей говорили в детстве: «Не ходи туда, там бабайка сидит!» Безобидная фраза, однако ребенок в итоге вкладывает в вымышленного бабайку все свои страхи. А мы потом удивляемся, почему он боится темноты, непонятных звуков.

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Страх перед врачами тоже зарождается в детстве. Часто родители пугают тем, что придет доктор и сделает укол, если ребенок не поест/не поспит/не умоется. В итоге получаем взрослого, который ни за что добровольно не появится в стенах больницы.

Еще одна частая ошибка родителей, рождающая комплексы, — сравнение с другими.

Родители в воспитательных целях сравнивают своего ребенка с другими детьми: «Посмотри, какой Болот хороший мальчик, а ты...», «Айжан, в отличие от тебя, слушает своих родителей», «Бери пример с Вовы». Забудьте как самое страшное ругательство такие фразы, если хотите вырастить уверенного человека.

3 Меньше придирок, больше похвалы

Психолог советует родителям всегда помнить, что ребенок — это человек.

Не стоит быть слишком придирчивыми к своим детям.

Речь не о вседозволенности. Ребенок должен знать слово «нет», можно и нужно указывать на ошибки. Однако акцентировать все внимание на промахах не стоит. Учитесь закрывать глаза на мелкие недочеты, но хвалить даже за небольшие победы.

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Чтобы воспитать ребенка без комплексов, нужно уделять ему достаточно времени. Это значит, что нужно искать золотую середину между равнодушием и гиперопекой.

Равнодушие родителей губительно для детей так же, как и чрезмерная опека.

Родители могут возразить, что они много работают, у них нет времени, чтобы пообщаться с детьми: хорошо, если домашнее задание успели проверить. Однако это неправильно. Ребенок чувствует себя ненужным, думает, что с ним что-то не так.

Чтобы такой вывод не перерос в детский комплекс, постарайтесь проявлять интерес к жизни ребенка.

«Вы можете провести с ним час в день, но сделать это качественно: играть, беситься, валяться. Нет ничего хуже, если, придя домой с работы, мама продолжает «впахивать» дома: убираться, готовить. Таким женщинам действительно очень тяжело. Бог с ней, посудой, лучше проведите время с ребенком. А посуду купите одноразовую!» — советует Лариса Суркова.

4 Ребенок имеет право на самостоятельность

Дайте ребенку возможность быть самостоятельным. С чего начать? Хотя бы перестаньте делать за ребенка уроки. Отдайте ответственность за учебу ему. Родители свое уже отучились, теперь очередь детей. Да, возможны спады. Однако и это пройдет, если не зацикливаться на оценках. Когда ребенок поймет, что ответственность за учебу только на нем, то и учиться будет совсем по-другому.

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«Самая частая ошибка в воспитании детей в том, что родители просто не видят в них личность, человека. Со своими правами. Не испытывают к ним уважения. Хотя это необходимо. Для многих родителей «уважение» — вообще не применимое к детям чувство», — отмечает психолог.