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Общество

Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке

С начала июля отмечено четыре дня, когда был побит 83-летний рекорд температурного максимума. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

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Отметим, что ресурс предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Представлена на нем информация и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.

Уточняется, что в июле текущего года установлены сразу четыре рекорда по максимальным температурам.

Так, 2 июля воздух прогрелся до 38,6 градуса, что на 5,9 градуса выше нормы. Кроме того, рекорды установлены 18, 19 и 20 июля, когда температура повысилась до +39,5, +40,8 и +40,1 градуса.

При этом абсолютный рекорд июля пока не побит. Самым жарким было 16 июля 2015-го, когда воздух прогрелся до +42,1 градуса.

Самым холодным при этом было 3 июля, когда температура составила +26 градусов, что на 5,3 градуса ниже нормы.

По прогнозам Кыргызгидромета, с 26 по 29 июля этого года ожидается сухая погода. При этом в Чуйской долине, в том числе и в Бишкеке, в дневные часы температура воздуха повысится до 37-39 градусов.
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