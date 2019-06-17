Одобрена новая стратегия по взаимодействию ЕС и Центральной Азии

Сегодня Европейский совет одобрил новую стратегию по взаимодействию Евросоюза и стран Центральной Азии. Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

По ее данным, новый политический документ, который с представителями стран региона обсуждали около года, чтобы учесть все моменты, предполагает «прочное, современное и расширенное» партнерство в самых разных сферах.

Как отметили в Европейской службе внешних связей, первую стратегию ЕС и Центральной Азии приняли в 2007 году. Новый документ учитывает все последние изменения в странах региона и предполагает расширение сотрудничества.

В частности, новая стратегия предполагает углубление именно регионального сотрудничества, решение общих проблем, таких как состояние окружающей среды и терроризм. В новой стратегии идет речь и об усилении сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии в целях содействия миру в Афганистане.

Кроме того, стратегия предусматривает укрепление стран Центральной Азии для противостояния внутренним и внешним угрозам, поддержку в проведении реформ и модернизации экономики, более тесное сотрудничество в области прав человека и верховенства закона.