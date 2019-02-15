План краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке утвержден

Правительство утвердило разработанный Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства план краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке на 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Улучшать ситуацию планируют через усиление рейдов в местах незаконной парковки (возле рынков, крупных торговых центров, административных и общественных зданий), регулирование дорожного движения, особенно в час пик, инспекторами дорожного движения центральных улиц города.
Особое внимание уделено общественному транспорту. В частности, предлагаются сокращение количества микроавтобусов в центре Бишкека и замена их автобусами большой вместимости на газовом топливе и троллейбусами.
Планом предусмотрено усиление контроля по замеру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств. Не забыли и о новых технологиях. Осуществлять мониторинг объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, будут с помощью дронов.
Также должен быть усилен контроль за хозяйствующими субъектами, жилыми домами, саунами и банями по исключению сжигания в печах и котлах отходов производства (швейного производства, автомобильных масел, изделий из пластмассы, каучука, резины, автомобильных покрышек).
«Все выявленные факты правонарушений на предмет загрязнения экологии и окружающей среды, а также нарушений Правил дорожного движения, незаконных парковок, пробок будут направлены в соответствующие государственные органы (Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД) для принятия оперативных мер по привлечению к административной ответственности виновных лиц», — отметили в ГАООСиЛХ.
Напомним, ранее директор ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов на пресс-конференции заявил, что ведомство займется агитацией среди населения, чтобы люди отказались от автомобилей в пользу общественного транспорта.