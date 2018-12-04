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Общество

Кыргызстану выделили средства для адаптации к изменениям климата

Зеленый климатический фонд выделит Кыргызстану $10 миллионов на мероприятия по адаптации к изменениям климата. Об этом на пресс-конференции заявил страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН Андреа Баньоли.

По его словам, Зеленый климатический фонд аккумулирует средства развитых и развивающихся стран и направляет их государствам, где проблемы с изменением климата очень сильны.

«Каждый из нас ощущает изменения климата. Но если для жителей города это просто изменение погоды, то для фермеров — серьезные последствия для урожая, доходов и будущего», — отметил Андреа Баньоли.

Средства, выделенные климатическим фондом, направят на мероприятия по снижению риска климатических изменений и адаптации к ним. В частности, на развитие ирригационной инфраструктуры, защиту сельхозугодий от наводнений и селей за счет строительства дамб и укрепление берегов рек.

В рамках проекта фермеров обучат использованию инновационных агротехнологий для получения устойчивого дохода в условиях изменения климата, включая переработку сельхозпродукции.

«Один из компонентов проекта направлен на укрепление и улучшение работы метеорологической службы. Мы поможем установить восемь станций для сбора и анализа климатических изменений и распространения этой информации среди фермеров. Это позволит им эффективнее планировать сельскохозяйственные работы», — заметил страновой директор ВПП ООН.

Проект рассчитан на Ошскую, Баткенскую и Нарынскую области. Реализовывать его будут ВПП ООН и Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
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