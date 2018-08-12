Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в союзе

Сегодня исполняется ровно три года с того момента, как Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Путь был долгим и тернистым. Но в итоге завершился полным открытием таможенных границ между Кыргызстаном и Казахстаном.

Нынешний министр экономики Олег Панкратов о плюсах и минусах вступления в ЕАЭС знает не понаслышке. Он стоял у истоков процесса. В интервью 24.kg он рассказал, почему решение было правильным и кто на самом деле получил бонусы от ЕАЭС.

— Когда Кыргызстан вступал в союз, было много разных вариантов развития событий. Какой сценарий в итоге оправдался?

— Тогда было три сценария развития событий — негативный, реальный и позитивный. Сравнение этих сценариев с сегодняшними реальными экономическими данными показывает, что в итоге реализовался самый позитивный вариант.

— Что хорошего принес ЕАЭС?

— На сегодня у Кыргызстана абсолютно свободный коридор для экспорта товаров в страны ЕАЭС. Да, есть административные сложности. Это связано с необходимостью дополнительного подтверждения безопасности мясной и молочной продукции, которая подлежит ветеринарному контролю. Все остальные могут продавать продукцию беспрепятственно.

— Многие критики говорят, что, кроме улучшения положения мигрантов, ЕАЭС не принес Кыргызстану никаких плюсов.

— Это не так. Присоединение нашей страны к ЕАЭС, помимо улучшения положения трудовых мигрантов, привело к созданию спроса на кыргызскую продукцию.

Фото из Интернета. Вице-премьер-министр Олег Панкратов

Проблема не в том, что мы не получили эффекта. Мы его получили даже больше, чем хотелось бы. Но потенциал роста экономики не позволяет нам полностью закрывать спрос на товары. Олег Панкратов

Проще говоря, российские предприниматели приезжают в Кыргызстан и готовы покупать большие партии продукции, но наши производители не могут поставить такой объем товаров. У них нет возможности сегодня без кооперации, без применения прогрессивных технологий производства продукции такие объемы давать.

— А что делает правительство, чтобы изменить ситуацию?

— Сейчас мы совместно с Министерством сельского хозяйства работаем над тем, чтобы стимулировать фермеров переходить на кооперацию, на новые формы ведения хозяйства. Если касаться, например, налогов, то в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который принят во втором чтении. Он упрощает деятельность сельскохозяйственных кооперативов, машинно-тракторных станций. Это делается для того, чтобы платить налоги, будучи участником кооператива, было так же выгодно, как и простому фермеру.

Простой фермер сегодня платит налогов минимум, а в кооператив не хочет идти потому, что там более сложное налогообложение, платить приходится больше. Олег Панкратов

Фактически мы хотим выровнять налогообложение этих субъектов, чтобы крестьянам было выгодно объединяться и производить тот объем продукции, который нужен рынку.

— Помнится, три года назад речь шла совсем не о фермерах, а об изменении структуры экономики. Но результатов не видно.

— Экономика не меняется в течение одной-двух недель, месяцев и даже лет. Это процесс достаточно длительный. Нужно смотреть в среднесрочной перспективе. Но эффекты, которые мы ожидали, происходят. Это доказывает, что решение о вступлении в ЕАЭС было верным. Несмотря на большое число критиков, которые пугали ростом цены и другими негативными последствиями, их прогнозы оказались несостоятельными. Число людей, которые поддерживают ЕАЭС, фактически не уменьшилось за эти три года.

— Честно говоря, складывается впечатление, что не получили ничего. Было много красивых слов, а сейчас предлагают еще года 2-3 подождать, а потом все изменится.

— Это другая сторона медали. Когда власти противостояли критикам, то, возможно, создали слишком завышенные ожидания общества и бизнеса. Было мнение, что, как только Кыргызстан вступит в ЕАЭС, все случится само собой. Ничего делать не придется, и деньги потекут рекой. И именно эти завышенные ожидания привели к тому, что люди не увидели каких-то сверхъестественных изменений. Но их и не должно было быть. Может быть, это результат неправильной разъяснительной работы.

— А как тогда должна была измениться ситуация в стране?

- Те регуляторные механизмы, которые поменяли, не могут резко изменить экономику. Они дали возможность планомерно изменять ее, уходить от реэкспорта, стимулировать создание рабочих мест в сфере производства. Этот процесс потихоньку идет. Российско-Кыргызский фонд развития работает, предприятия кредитуются, новые производства открываются, старые расширяются. Это то, ради чего все и делалось.

Фото из Интернета. Вице-премьер-министр Олег Панкратов

В целом эффект абсолютно тот, на который рассчитывали. Если бы мы не обсуждали этот вопрос, а просто присоединились к ЕАЭС, то никто бы ничего не заметил. Олег Панкратов

— То есть все хорошо и никаких проблем?

— Есть, конечно, недоработки, в том числе и правительства, бизнеса. Но опять же сыграли роль завышенные надежды, что все само собой случится, что не надо конкурировать, кроме нас, никого на этом рынке нет, и все только сидят и ждут, когда мы придем на этот рынок. Это тоже не совсем так.

Любой рынок — это то место, где нужно локтями толкаться и убирать конкурентов и предлагать свой более качественный и дешевый продукт. Олег Панкратов

Наш бизнес сейчас начинает понимать это. Но с точки зрения регуляторной политики этот рынок открыт. Им хотя бы можно туда зайти и на равных толкаться локтями. Насколько они смогут это сделать, это уже их часть ответственности.