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Экономика

О трех крупных энергетических проектах с Турцией рассказали в Минэнерго КР

О трех крупных энергетических проектах с Турцией рассказали в Минэнерго Кыргызстана. Они включают в себя строительство электростанций и нефтеперерабатывающего завода, сообщила замглавы ведомства Назгуль Усенова в рамках конференции «Школа по Центральной Азии».

«У нас на сегодня три крупных проекта с Турцией. Первый — строительство новой ТЭЦ-2. Второй проект — Казарманский каскад ГЭС. По нему провели исследование и, я думаю, уже до конца этого года будет решение вопроса, как дальше взаимодействовать по этому проекту. Тем более Казарманский каскад относится к национальным проектам. Там более 1100 МВт мощности», — сказала она.

С участием турецких партнеров ведется строительство НПЗ на юге страны. «Данный проект уже на стадии завершения. В ближайшее время начнется переработка сырой нефти для насыщения внутреннего рынка», — сказала Назгуль Усенова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335895/
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