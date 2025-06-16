Сом подорожал к основным валютам, кроме доллара и тенге. Курс на 16 июня

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня снизились, тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,71 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8211 сома (снижение на 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,27 сома, продажа — 101,27 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0944 сома (снижение на 0,5 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,085 сома, продажа — 1,114 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1711 сома (рост на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1176 сома, продажа — 0,1862 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1759 сома (снижение на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.