Для строительства приграничного КПП на дороге Кичи-Капка трансформируют земли

Для строительства пункта пропуска через границу на автодороге Кичи-Капка кабинет министров утвердил перевод 2,2 гектара земель сельскохозяйственного назначения в категорию для промышленного и транспортного назначения. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, трансформации подлежат два участка, ранее относившиеся к лесополосе. Земли расположены в Кыргызстанском айыльном аймаке Манасского района.

Местной госадминистрации поручено: