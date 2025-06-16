Для строительства приграничного КПП на дороге Кичи-Капка трансформируют земли

Для строительства пункта пропуска через границу на автодороге Кичи-Капка кабинет министров утвердил перевод 2,2 гектара земель сельскохозяйственного назначения в категорию для промышленного и транспортного назначения. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, трансформации подлежат два участка, ранее относившиеся к лесополосе. Земли расположены в Кыргызстанском айыльном аймаке Манасского района.
Местной госадминистрации поручено:
- внести изменения в учетную документацию;
- обеспечить строгое целевое использование участка;
- разработать и утвердить градостроительную документацию с учетом норм КР;
- вернуть участок в первоначальное состояние в случае неиспользования;
- соблюдать законодательство об охране историко-культурного наследия при обнаружении артефактов;
- соблюдать требования по полосам отвода автодорог.