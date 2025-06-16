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Экономика

Для строительства приграничного КПП на дороге Кичи-Капка трансформируют земли

Для строительства пункта пропуска через границу на автодороге Кичи-Капка кабинет министров утвердил перевод 2,2 гектара земель сельскохозяйственного назначения в категорию для промышленного и транспортного назначения. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, трансформации подлежат два участка, ранее относившиеся к лесополосе. Земли расположены в Кыргызстанском айыльном аймаке Манасского района.

Местной госадминистрации поручено:

  • внести изменения в учетную документацию;
  • обеспечить строгое целевое использование участка;
  • разработать и утвердить градостроительную документацию с учетом норм КР;
  • вернуть участок в первоначальное состояние в случае неиспользования;
  • соблюдать законодательство об охране историко-культурного наследия при обнаружении артефактов;
  • соблюдать требования по полосам отвода автодорог.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332756/
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