Продлить срок сдачи отчетности теперь можно онлайн

Государственная налоговая служба сообщает, что в «кабинете налогоплательщика» теперь доступна функция подачи заявления на продление срока сдачи отчетности.

«Заявление необходимо подать до наступления срока сдачи отчетности. После рассмотрения налоговый орган принимает решение о продлении срока на 30 дней. При этом продление срока подачи отчетности не меняет срок уплаты налога. Исключение: продление не распространяется на отчетность по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Между тем ГНС напоминает, что, согласно Закону Кыргызской Республики от 12 февраля 2025 года № 37, внесены изменения в Налоговый кодекс, освобождающие налогоплательщиков от предоставления отчетов с «нулевыми» показателями, включая предыдущие периоды.

Внесенные изменения также касаются применения налоговых санкций за несвоевременное предоставление отчетности.

Размер налоговых санкций:

1) Физические лица — 10 расчетных показателей.

2) Индивидуальные предприниматели — 30 расчетных показателей.

3) Организации — 70 расчетных показателей.

За непредставление единой налоговой декларации (кроме декларации, подаваемой физическими лицами, занимающими государственные и муниципальные должности) в срок предусмотрена налоговая санкция в размере 70 расчетных показателей.

Санкция применяется за каждый факт несвоевременной сдачи отчетности.

Периоды, с которых применяется санкция:

· налоговая отчетность — начиная с 1 января 2025 года (за исключением отчетности с нулевыми показателями).

· единая налоговая декларация — начиная с налогового периода 2024-го (так как срок подачи наступает до 1 апреля и 1 мая 2025 года).

Санкция за несвоевременную сдачу отчетности начисляется в лицевых счетах налогоплательщиков в автоматизированном режиме, в соответствии с Налоговым кодексом.

Налоговые санкции не применяются в следующих случаях:

1) По неналоговым платежам и страховым взносам, так как они регулируются Кодексом о неналоговых доходах и Законом «О государственном социальном страховании».

2) При обстоятельствах непреодолимой силы — санкции отменяются по решению кабинета министров.

3) При продлении срока подачи отчетности, если налоговый орган официально продлил срок.