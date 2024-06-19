ЕФСР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 4,8 процента в 2024 году

Экономический рост в Кыргызстане по итогам 2024 года составит 4,8 процента против 6,2 процента в 2023-м. Такой прогноз дают экономисты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Жевнов и Дмитрий Кудряшов.

Эксперты ЕФСР в ходе заседания Координационного совета партнеров по развитию КР представили актуальные оценки по макроэкономической ситуации и прогнозам для страны. Они считают, что в 2025 году рост экономики республики составит 4,5 процента, в 2026-м — 4 процента.

«Основным фактором замедления темпов экономического роста станет снижение объема производства золота, накопленных запасов и объемов государственных инвестиций. Поддержку экономике будет оказывать внутренний и внешний спрос. Снижение мировых цен на продовольствие и сдерживающая денежно-кредитная политика приведут в среднесрочном периоде к замедлению инфляции до границ целевого диапазона Национального банка — 5-7 процентов», — подчеркнули в фонде.

Отмечено, что Евразийский фонд стабилизации и развития начинает системный экономический мониторинг (СЭМ) государств-участников. Фонд — один из первых региональных финансовых механизмов в мире, который наделяется странами-участницами такими полномочиями. Помимо диагностики угроз экономической стабильности, СЭМ поможет в определении приоритетных направлений структурных и институциональных преобразований, необходимых для поддержания устойчивости экономик в долгосрочной перспективе.