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Экономика

ЕФСР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 4,8 процента в 2024 году

Экономический рост в Кыргызстане по итогам 2024 года составит 4,8 процента против 6,2 процента в 2023-м. Такой прогноз дают экономисты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Жевнов и Дмитрий Кудряшов.

Эксперты ЕФСР в ходе заседания Координационного совета партнеров по развитию КР представили актуальные оценки по макроэкономической ситуации и прогнозам для страны. Они считают, что в 2025 году рост экономики республики составит 4,5 процента, в 2026-м — 4 процента.

«Основным фактором замедления темпов экономического роста станет снижение объема производства золота, накопленных запасов и объемов государственных инвестиций. Поддержку экономике будет оказывать внутренний и внешний спрос. Снижение мировых цен на продовольствие и сдерживающая денежно-кредитная политика приведут в среднесрочном периоде к замедлению инфляции до границ целевого диапазона Национального банка — 5-7 процентов», — подчеркнули в фонде.

Отмечено, что Евразийский фонд стабилизации и развития начинает системный экономический мониторинг (СЭМ) государств-участников. Фонд — один из первых региональных финансовых механизмов в мире, который наделяется странами-участницами такими полномочиями. Помимо диагностики угроз экономической стабильности, СЭМ поможет в определении приоритетных направлений структурных и институциональных преобразований, необходимых для поддержания устойчивости экономик в долгосрочной перспективе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/297031/
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