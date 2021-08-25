Кыргызстан получил $240 миллионов от Международного валютного фонда

После вступления в силу соглашения о распределении прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда Кыргызстан получил 170,2 SDR. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что эта сумма специальных прав заимствования эквивалентна $240 миллионам. Потратить эти средства можно, получив валютное финансирование по кредитной программе МВФ, обменять на твердую валюту при заключении добровольного двустороннего соглашения с государством, которое согласится ее предоставить.

Напомним, что Международный валютный фонд решил провести распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 миллиардам. SDR распределяются пропорционально долям квот стран в МВФ. Это означает, что примерно $275 миллиардов направляется в пользу государств с формирующимся рынком и развивающихся стран. Из них государства с низкими доходами получат приблизительно $21 миллиард.

Кыргызстан может получить еще больше средств от МВФ как республика со сложным экономическим положением.

При этом руководство МВФ призвало страны с устойчивым сальдо по внешнеэкономическим операциям добровольно направить часть SDR в пользу наиболее нуждающихся государств. За последние 16 месяцев некоторые страны-участницы согласились предоставить кредиты на $24 миллиарда, в том числе $15 миллиардов из SDR для пополнения трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Средства этого фонда предназначаются для выдачи льготных кредитов государствам с низкими доходами.