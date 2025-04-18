Рекордный год для MEGA: трансформация в действии

В преддверии дня рождения государственного оператора сотовой связи MEGA в Бишкеке 18 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Альфа Телеком» (бренд MEGA). В мероприятии приняли участие акционеры и ключевые менеджеры компании.

В рамках собрания были подведены итоги деятельности за 2024 год, обсуждены результаты работы по стратегическим направлениям развития, а также утверждены финансовые показатели и отчетность. Кроме того, акционеры приняли решения по ряду организационных и управленческих вопросов.

Впечатляют экономические показатели — чистая прибыль компании по результатам 2024 года больше на 52,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растут и доходы компании. Если в 2023 году рост доходов составил 18,3 процента, то в 2024-м — уже 21,2 процента, что указывает на положительную динамику развития компании. Это отражает высокий уровень прозрачности и вклад в развитие экономики страны.

В 2024 году государственный сотовый оператор MEGA уверенно подтвердил свою ключевую роль в цифровой трансформации Кыргызстана, улучшении качества связи и реализации социальных инициатив.

Компания, на 100 процентов принадлежащая государству в лице Государственного банка развития Кыргызской Республики, укрепила позиции одного из лидеров отрасли — по числу абонентов, охвату сети и количеству базовых станций. Благодаря беспрецедентным темпам развития инфраструктуры за последние два года сеть MEGA охватывает свыше 99 процентов населенной территории страны, включая труднодоступные, приграничные и малонаселенные районы.

В числе значимых достижений за 2024 год — установка новых базовых станций в самом отдаленном селе Кыргызстана — Зардалы Баткенской области и на погранзаставе «Коргон», что обеспечило стабильную связь, доступ в интернет и современные цифровые сервисы для местных жителей. В преддверии зимнего туристического сезона новые станции были также запущены вдоль маршрута Бишкек — Каракол, обеспечив качественную связь на одном из самых популярных направлений. Установленное оборудование отличается высокой мощностью и обеспечивает зону покрытия до 100 километров, существенно расширяя доступ к связи в ранее недоступных районах.

Особое внимание в прошлом году также было уделено цифровым продуктам и сфере Fintech. В MEGA начато строительство современной платформы данных, включающая витрины отчетности, моделирование поведения абонентов и персонализированные коммуникации. Это база для перехода к продвинутой аналитике и интеллектуальному управлению бизнесом.

С заботой о будущем MEGA активно содействует развитию цифровых навыков у молодежи. В 2024 году компания выступила партнером хакатонов и оснастила компьютерные классы в специализированных учебных заведениях.

За отчетный период MEGA при поддержке акционеров провела ряд масштабных маркетинговых активностей. Летом прошлого года MEGA совместно с НТРК обеспечила высококачественную эксклюзивную трансляцию Олимпийских игр в Париже через мобильное приложение MegaTV. Миллионы зрителей по всей стране получили возможность следить за спортивными событиями в прямом эфире на своих устройствах.

Компания также установила бесплатный Wi-Fi на главном стадионе имени Д.Омурзакова, значительно повысив комфорт болельщиков и уровень цифровых услуг на массовых мероприятиях.

2024 год стал годом уверенного движения вперед. Госоператор усилил позиции на рынке, расширил портфель цифровых решений и заложил основу для долгосрочного роста. В 2025 году в рамках среднесрочного плана развития, утвержденного акционером, компания сосредоточит усилия на дальнейшем экономическом росте, развитии сети, капитальных проектах и цифровых направлениях.

На протяжении 19 лет MEGA продолжает реализовывать свою миссию — объединять людей, развивать цифровую инфраструктуру и поддерживать социально значимые проекты.

2025 год обещает стать еще более инновационным и насыщенным новыми событиями и достижениями.