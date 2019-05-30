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Бизнес

«СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!

Уважаемые кыргызстанцы, почитатели газеты «Супер-Инфо»!

Спешим поделиться с вами очень приятной новостью.

К 17-летию «Супер-Инфо» (первый выпуск был 31 мая 2002 года) наши почитатели сделали очень хороший подарок. Теперь у газеты не только самый большой тираж в КР, но и самая большая аудитория подписчиков в Instagram среди кыргызских компаний — 1 000 000!

Это не только первое СМИ, но и первая компания в Кыргызстане, у которой на сегодня число подписчиков достигло 1 миллиона в социальной сети Instagram (официальная страница @super_info_official). В результате плодотворного труда и тесной связи между газетой «Супер-Инфо» и ее читателями мы достигли таких успехов. Вот уже много лет издание является лидером по тиражу, а теперь оно стало первым и в социальных сетях страны.

Редакция газеты «Супер-Инфо» выражает огромную благодарность каждому читателю, каждому партнеру, каждому своему подписчику за выбор, признание и доверие!

Стоит отметить, что «Супер-Инфо» по итогам многих медиаисследований, рейтингов (таких как «Выбор года», «Тираж года», «Самая подписываемая газета», «Самая влиятельная газета», «Самая читаемая газета» и др.) занимает первые позиции.
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