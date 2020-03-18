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Сюжет: Новый коронавирус

ЦУМ «Айчурек» закрывают на карантин

ЦУМ «Айчурек» в Бишкеке закрывают на карантин с завтрашнего дня. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он прислал фото объявления, которое вывесили на входе в торговый центр сегодня.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. ЦУМ закрывают на карантин

В администрации торгового центра подтвердили информацию, отметив, что закроются оба здания ТЦ. Однако продуктовый рынок «Центральный базар» на цокольном этаже будет работать в прежнем режиме.

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Отметим, накануне журналист 24.kg посетил ЦУМ, в торговом центре не установлены дозаторы с антисептиком, в старом здании магазина работает только один туалет, несмотря на большой поток посетителей.

Напомним, что с 12 марта в Кыргызстане ввели временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Накануне принято решение о временном закрытии кинотеатров, ночных и компьютерных клубов, зон питания и игровых площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.

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