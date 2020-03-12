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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за коронавируса в Кыргызстане ввели ограничение на массовые мероприятия

Правительство Кыргызстана ввело временное ограничение на проведение массовых мероприятий до улучшения ситуации по коронавирусу. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, запрет касается культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Решение принято для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

Физическим и юридическим лицам, работающим в сфере торговли, услуг и общественного питания, рекомендовали воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях.

Кроме того, им советуют установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами.

Министерствам, госкомитетам, административным ведомствам, полномочным представителям правительства в областях, местным госадминистрациям и органам местного самоуправления поручили принять меры по обеспечению учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги населению, дезинфицирующими средствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146281/
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