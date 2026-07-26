17:24
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил лидеру России Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине при содействии мировых держав. Об этом он заявил в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК в Омске, сообщают местные СМИ.

Акорды
Фото Акорды. Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине

Касым-Жомарт Токаев при этом отметил неясность природы этого конфликта.

«Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе для нас... Мое скромное мнение — может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0. Там достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира... Жалко, конечно, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, на руку и в радость противникам и России, и украинского государства», — сказал он.

В качестве примера глава Казахстана привел конфликт между Азербайджаном и Арменией, происхождение которого, по его словам, было очевидным и укорененным в истории. В случае с Украиной, отметил Касым-Жомарт Токаев, ситуация выглядит значительно сложнее.

Владимир Путин подробно рассказал ему о ситуации в зоне специальной военной операции, заявил позже журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна».

Президент России, отвечая на предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева «заморозить» конфликт в Украине, подробно рассказал ему о ходе специальной военной операции, добавил Дмитрий Песков и указал, что Украина может завершить конфликт «до конца суток», если примет «соответствующие решения».
Ссылка: https://24.kg/vlast/383033/
просмотров: 2801
Версия для печати
Материалы по теме
Переговоры в Анкоридже провалились, нужно придумать новые идеи — Марко Рубио
Ситуация в Украине. В Баку прошла тайная встреча представителей РФ и ФРГ — Алиев
Путин и Трамп снова созвонились. Что обсуждали полтора часа лидеры России и США
Дух Анкориджа. Путин заявил, что на Аляске не было никаких договоренностей
Скандал с Зеленским. Еще один украинский чиновник отказался от польской награды
Трамп заявил, что США хотят урегулировать российско-украинский конфликт
Ситуация вокруг Украины. Большинство стран ЕС выступают за переговоры с Россией
Трамп теперь хочет сфокусироваться на разрешении российско-украинского конфликта
Токаев и Маматалиев обсудили экономику, реформы и развитие союзничества
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер встретился с Владимиром Путиным в Кремле
Популярные новости
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92 Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92
Президент поручил повторно изучить вопрос о&nbsp;лишении мандата экс-депутата БГК Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК
Веерные отключения и&nbsp;рост цен: что рассказал об&nbsp;энергетике Данияр Амангельдиев Веерные отключения и рост цен: что рассказал об энергетике Данияр Амангельдиев
В&nbsp;21-м пакете антироссийских санкций&nbsp;ЕС есть три компании из&nbsp;Кыргызстана В 21-м пакете антироссийских санкций ЕС есть три компании из Кыргызстана
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
26 июля, воскресенье
15:00
Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читат...
13:50
U-17. Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью с Черногорией со счетом 1:1
13:18
Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
13:00
От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой
12:31
В Берлине машина въехала в толпу, которая пришла на ЛГБТ-парад: один погиб