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Власть

РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова

Основным достижением Кыргызстана и России является стратегический характер союзничества, который закреплен не только в документах и декларациях, но и проявляется в ежедневной повестке. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

из архива
Фото из архива. Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По ее словам, отношения прошли проверку временем.

«Россия всегда была рядом. Россия, с одной стороны, уважала внутренний, самостоятельный, независимый путь, который выбрал Кыргызстан, а с другой — всегда готова была прийти на помощь тогда, когда она была необходима», — отметила Мария Захарова и добавила, что РФ не вмешивалась во внутреннюю повестку КР и не претендовала на доминирующую роль.

Она подчеркнула, что Кыргызстан всегда отвечал взаимностью, а отношения между двумя странами выходят далеко за рамки официального взаимодействия и включают многочисленные связи между людьми — совместные семьи и браки, бизнес и экономические связи, сотрудничество в сферах культуры, образования и стажировок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383030/
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