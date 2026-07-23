Президент подписал Указ об освобождении от должности главы Минцифры Жамангулова

Президент Садыр Жапаров подписал Указ об освобождении Азамата Жамангулова от должности министра цифрового развития и инновационных технологий.

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Отмечается, что он освобожден от должности по собственному желанию согласно поданному заявлению.

Напомним, ранее функции Минцифры перешли управделами главы государства согласно другому Указу Садыра Жапарова — «О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации», подписанному в апреле.

До завершения реорганизации Министерства цифрового развития и инновационных технологий временное исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя министра Айбека Омор уулу.