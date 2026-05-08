Власть

Садыр Жапаров объяснил, почему функции Минцифры перешли управделами президента

Садыр Жапаров объяснил, почему функции Минцифры перешли управделами президента. Об этом он рассказал, участвуя в открытии нового корпуса санатория «Голубой Иссык-Куль».

Садыр Жапаров объяснил, почему функции Минцифры перешли управделами президента

Глава государства считает заявления о том, что управление делами президента сосредоточило под своим контролем все госучреждения, включая Министерство цифрового развития и инновационных технологий, и фактически превратилось в отдельное правительство, несостоятельными.

«Нет никакого выхода из-под контроля. Жогорку Кенеш, кабинет министров, правоохранительные органы — все они осуществляют надлежащий контроль и при необходимости дадут оценку деятельности управления делами президента. Минцифры функционировало как самостоятельное ведомство около пяти лет. Однако из-за невыполнения поставленных задач, бюрократии, перекладывания отвественности со структуры на структуру было принято решение передать часть его функций учреждений в ведение управделами президента. И в короткие сроки работа заметно активизировалась», — прокомментировал Садыр Жапаров.

Он добавил, что после очевидных улучшений было принято решение упразднить это ведомство и передать часть его функций управделами президента.

По его словам, практически все реформы, объявленные в КР, сталкивались с серьезным сопротивлением.

«Повсюду всплывают чьи-то личные интересы. То бывшие чиновники, то действующие высокопоставленные лица... Только начнем реальные преобразования в отрасли, как сразу запускается антикампания — нанимают блогеров, журналистов, разжигают конфликты в соцсетях», — высказался Садыр Жапаров.
