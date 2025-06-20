Главы КР и РФ хотят разработать принципы единого образовательного пространства

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил главе России Владимиру Путину совместно разработать принципы единого образовательного пространства. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев.

«Владимир Владимирович поддержал инициативу нашего президента. Я знаю, что АНО «Евразия» уже занимается этим вопросом, давайте определим наши совместные дальнейшие шаги», — сказал он.

Представители «Евразии» отметили, что сформируют межгосударственную рабочую группу для создания принципов единого образовательного пространства России и Кыргызстана.

Депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова уточнила, что ее формирование начнется сразу после завершения форума.

«Мы обсудим основные принципы внедрения единого образовательного пространства России и Кыргызстана и предложим контуры этой платформы для привлечения членов ЕАЭС и других стран», — сказала она.