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Власть

Как правильно подавать заявку в ГИК через «Түндүк», рассказал Каныбек Туманбаев

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в прямом эфире рассказал, как правильно подавать заявку в Государственную ипотечную компанию через мобильное приложение «Түндүк».

Он отметил, что были вопросы о том, почему, если гражданин встал в очередь в 2019 году, получают квартиры люди, вставшие в очередь в 2022 году.

«После того как вы заполнили анкету и отправили, должно прийти уведомление и вы должны оплатить госпошлину. После придет сообщение о том, что все прошло успешно и можно будет отслеживать статус заявки. Некоторые подают заявку и потом не выходят на связь. Они думают, что уже встали в очередь», — сказал Каныбек Туманбаев.

Отметим, для того, чтобы получить льготную или стандартную ипотеку, вам нужно будет зайти в раздел «Моя недвижимость» и выбрать пункт «Подача заявки в ГИК» в мобильном приложении «Түндүк». Услуга предоставляет возможность зарегистрироваться в системе госкомпании, заполнить электронную анкету и отправить ее для дальнейшего рассмотрения.

Размер госпошлины, о которой упомянул Каныбек Туманбаев, составляет 534 сома. Сумма включает получение информации от загса,  СМС-уведомлений и выписки из Единой информационной системы по недвижимости.

После оплаты вы можете отслеживать статус заявки, открыв услугу и нажав кнопку «Обновить».
Ссылка: https://24.kg/vlast/332846/
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