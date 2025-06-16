Кыргызстан присоединится к конвенциям, регламентирующим ядерную безопасность. Парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассмотрел проекты законов о присоединении к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной ситуации.

Эти документы приняты 26 сентября 1986 года в Вене.

По словам замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкуловой, в промышленных отраслях и медицинской сфере используются многочисленные источники высокоактивного радиоактивного излучения, которые представляют опасность для окружающей среды и людей. Поэтому обеспечение защиты от радиационных угроз имеет первостепенное значение.

Присоединение к конвенциям обеспечит КР доступ к оперативной информации о ядерных инцидентах за рубежом, технической и экспертной поддержке, а также предоставит возможность активно взаимодействовать с другими странами и международными организациями.

По мнению Асель Раимкуловой, это также усилит научно-технический потенциал республики в области радиационной безопасности.

Депутаты поинтересовались, как обеспечивается хранение урановых отходов, посоветовали соблюдать экологические стандарты при лицензировании добычи полезных ископаемых и строительстве хвостохранилищ.

Представитель Минприроды привела в пример влияние от присоедининения к конвенциям. После аварии на «Фукусиме» страны-участницы получали оперативную информацию. Это помогло своевременно оповестить население, снизить ущерб для окружающей среды и избежать паники.