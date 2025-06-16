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Власть

Индия дистанцировалась от заявления ШОС по ударам Израиля по Ирану

Индия не участвовала в обсуждении заявления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором осуждаются военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Индии.

«Индия не принимала участия в согласовании или принятии заявления ШОС, опубликованного 15 июня 2025 года. Мы уже выразили свою позицию по этой теме 13 июня», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Нью-Дели призвал стороны конфликта к сдержанности и дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации.

Согласно статье 16 Хартии ШОС, все решения в организации принимаются путем консенсуса. В случае отсутствия возражений со стороны какого-либо государства-члена решение считается принятым. Однако индийская сторона подчеркивает — не участвовала в обсуждении и не выражала своего согласия, что ставит под сомнение соблюдение процедурных норм организации.

По мнению экспертов, непринятие заявления могло быть вызвано формулировками о «решительном осуждении» действий Израиля. Индия традиционно поддерживает сбалансированные отношения как с Израилем, так и с Ираном и избегает участия в резких дипломатических оценках в адрес одного из партнеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332837/
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