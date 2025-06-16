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Власть

Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия завода «Асылташ Керамикс» по производству керамической плитки и керамогранита в селе Станция Ивановка Иссык-Атинского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, запуск нового предприятия — важный шаг на пути к экономическому суверенитету республики и развитию отечественной перерабатывающей промышленности.

Кыргызстан постепенно превращается из экспортера сырья в страну, производящую продукцию с применением высоких технологий.

Садыр Жапаров

Завод построен с привлечением инвестиций в размере $40 миллионов, из которых $15 миллионов — прямые вложения кыргызстанца, основателя предприятия. По словам главы государства, проект стал возможным благодаря закону о добровольной легализации и амнистии активов, принятому два года назад.

Он подчеркнул, что правительство обеспечило поддержку проекта на всех уровнях — от предоставления участка до подключения к инфраструктуре и содействия в кредитовании.

  • Производственная мощность: до 3,3 миллиона квадратных метров керамической продукции в год.
  • Планируемый доход: более 1,5 миллиарда сомов в год.
  • Экспорт: более 50 процентов продукции предназначено для внешнего рынка.
  • Рабочие места: более 300 постоянных сотрудников со средней зарплатой 50 тысяч сомов.

Садыр Жапаров отметил, что предприятие перерабатывает местные природные ресурсы — глину, каолин и полевой шпат — и будет играть важную роль в снижении зависимости от импорта строительных материалов.

«Такие производства — это реальный вклад в устойчивое развитие страны и основа для промышленного роста. Мы будем продолжать поддерживать реальные проекты, особенно в регионах», — сказал он.

По данным кабмина, только в 2024 году в Чуйскую область привлечено свыше $140 миллионов инвестиций. По словам президента, это говорит о растущем доверии инвесторов к Кыргызстану.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332827/
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