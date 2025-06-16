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Власть

Получение разрешений для грузоперевозок и водительских справок ускорили в КР

В Кыргызстане завершили два этапа цифровых реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы», находящейся под личным контролем председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

1
Специальные разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

Касается кардинального упрощения порядка получения специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Если ранее процедура занимала до 72 часов и включала бумажную волокиту, то теперь, по данным правительства, документ можно получить в течение часа (до трех — в сложных случаях).

Ключевые изменения:

  • полный перевод процесса в электронный формат через платформу «Түндүк»;
  • возможность подачи заявки 24/7, без посещения офиса;
  • безналичная оплата, отмена бумажных справок и дублирующих согласований;
  • создание специализированного ПО и утверждение нормативной базы.

По информации кабмина, КР стала первой страной в СНГ и Центральной Азии, внедрившей столь оперативный формат разрешительной системы в транзитной логистике.

2
Медицинская справка формы 083 

Цифровизация процесса получения медицинской справки формы 083 для водителей. Ранее процедура занимала до семи дней, требовала визита к восьми врачам и нескольких походов в поликлинику.

Теперь, как сообщает правительство:

  • процесс занимает не более двух дней;
  • посещение врача требуется только один раз;
  • справка выдается в цифровом формате, автоматически поступает в ГАРТС МВД;
  • гражданин получает уведомление по телефону, личная доставка документа отменена.

Эта реформа, по словам чиновников, позволяет «экономить время граждан, минимизировать коррупционные риски и защитить персональные данные».

Глава кабинета министров подчеркнул, что «реализация этих реформ — подтверждение новой управленческой культуры и ориентации на реальные нужды граждан и бизнеса».
Ссылка: https://24.kg/vlast/332822/
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