Получение разрешений для грузоперевозок и водительских справок ускорили в КР

В Кыргызстане завершили два этапа цифровых реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы», находящейся под личным контролем председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Касается кардинального упрощения порядка получения специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Если ранее процедура занимала до 72 часов и включала бумажную волокиту, то теперь, по данным правительства, документ можно получить в течение часа (до трех — в сложных случаях).
Ключевые изменения:
- полный перевод процесса в электронный формат через платформу «Түндүк»;
- возможность подачи заявки 24/7, без посещения офиса;
- безналичная оплата, отмена бумажных справок и дублирующих согласований;
- создание специализированного ПО и утверждение нормативной базы.
По информации кабмина, КР стала первой страной в СНГ и Центральной Азии, внедрившей столь оперативный формат разрешительной системы в транзитной логистике.
Цифровизация процесса получения медицинской справки формы 083 для водителей. Ранее процедура занимала до семи дней, требовала визита к восьми врачам и нескольких походов в поликлинику.
Теперь, как сообщает правительство:
- процесс занимает не более двух дней;
- посещение врача требуется только один раз;
- справка выдается в цифровом формате, автоматически поступает в ГАРТС МВД;
- гражданин получает уведомление по телефону, личная доставка документа отменена.
Эта реформа, по словам чиновников, позволяет «экономить время граждан, минимизировать коррупционные риски и защитить персональные данные».
Глава кабинета министров подчеркнул, что «реализация этих реформ — подтверждение новой управленческой культуры и ориентации на реальные нужды граждан и бизнеса».