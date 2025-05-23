В КР вводится ответственность за нарушение правил обработки персональных данных

В Кыргызстане ввели штрафы до 120 тысяч сомов за нарушение правил обращения с персональными данными.

Жогорку Кенеш 10 апреля 2025 года принял изменения в Кодекс о правонарушениях, усилив меры ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.

В документе появилась новая глава (статьи 4132-4135), посвященная персональным данным. Вводится административная ответственность за:

1. Нарушение порядка работы с персональными данными (статья 4132)

Штраф за первое нарушение:

физические лица — 7 тысяч 500 сомов;



должностные лица — 10 тысяч сомов;



юридические лица — 65 тысяч сомов.

За повторное нарушение в течение года:

физические лица — 25 тысяч сомов;



должностные лица — 30 тысяч сомов;



юридические лица — 120 тысяч сомов.

За отсутствие регистрации в Реестре держателей персональных данных:

юридические лица — 45 тысяч сомов.

2. Незаконная трансграничная передача персональных данных (статья 4133)

Первичное нарушение:

физические лица — 15 тысяч сомов;



должностные лица — 17 тысяч 500 сомов;



юридические лица — 65 тысяч сомов.

Повторное:

физические лица — 30 тысяч сомов;



должностные лица — 35 тысяч сомов;



юридические лица — 100 тысяч сомов.

3. Отказ предоставить данные самому субъекту (статья 4134)

Штраф за необоснованный отказ:

юридические лица — 25 тысяч сомов;



повторно в течение года — 45 тысяч сомов.

4. Неисполнение требований госоргана по персональным данным (статья 4135)

физические лица — 10 тысяч сомов;

должностные лица — 20 тысяч сомов;

юридические лица — 30 тысяч сомов.

Также создан специальный уполномоченный государственный орган, который будет рассматривать такие правонарушения и выносить постановления о штрафах.

Закон вступит в силу через шесть месяцев. За это время государственные и частные организации должны привести свои внутренние процессы в соответствие с новыми требованиями.