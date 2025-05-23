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Власть

В КР вводится ответственность за нарушение правил обработки персональных данных

В Кыргызстане ввели штрафы до 120 тысяч сомов за нарушение правил обращения с персональными данными.

Жогорку Кенеш 10 апреля 2025 года принял изменения в Кодекс о правонарушениях, усилив меры ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных. 

В документе появилась новая глава (статьи 4132-4135), посвященная персональным данным. Вводится административная ответственность за:

1. Нарушение порядка работы с персональными данными (статья 4132)

  • Штраф за первое нарушение:
    • физические лица — 7 тысяч 500 сомов;
    • должностные лица — 10 тысяч сомов;
    • юридические лица — 65 тысяч сомов.
  • За повторное нарушение в течение года:
    • физические лица — 25 тысяч сомов;
    • должностные лица — 30 тысяч сомов;
    • юридические лица — 120 тысяч сомов.
  • За отсутствие регистрации в Реестре держателей персональных данных:
    • юридические лица — 45 тысяч сомов.

2. Незаконная трансграничная передача персональных данных (статья 4133)

  • Первичное нарушение:
    • физические лица — 15 тысяч сомов;
    • должностные лица — 17 тысяч 500 сомов;
    • юридические лица — 65 тысяч сомов.
  • Повторное:
    • физические лица — 30 тысяч сомов;
    • должностные лица — 35 тысяч сомов;
    • юридические лица — 100 тысяч сомов.

3. Отказ предоставить данные самому субъекту (статья 4134)

  • Штраф за необоснованный отказ:
    • юридические лица — 25 тысяч сомов;
    • повторно в течение года — 45 тысяч сомов.

4. Неисполнение требований госоргана по персональным данным (статья 4135)

  • физические лица — 10 тысяч сомов;
  • должностные лица — 20 тысяч сомов;
  • юридические лица — 30 тысяч сомов.

Также создан специальный уполномоченный государственный орган, который будет рассматривать такие правонарушения и выносить постановления о штрафах.

Закон вступит в силу через шесть месяцев. За это время государственные и частные организации должны привести свои внутренние процессы в соответствие с новыми требованиями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330131/
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