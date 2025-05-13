У каждой халал-продукции в Кыргызстане будет уникальный QR-код. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

Депутаты заслушали информацию о работе государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» при Минэкономики по созданию условий для производства, изготовления, обработки, хранения и экспорта конкурентоспособной отечественной халал-продукции и услуг.

Чоро Сейитов сказал, что с 2016 по 2025 год выдали 309 сертификатов. Из них только 70 – государственные органы, остальные – частные компании. Стоимость официального письменного удостоверения в госучреждениях составляет от 7 тысяч до 19 тысяч сомов, в частных организациях – от 6 тысяч сомов и доходят до $2 тысяч.

Читайте по теме Чиновники протестировали систему наблюдения за халал-продукцией

Замглавы Минэкономики отметил, что для безопасности потребителей на халал-продукцию будут выпускаться QR-коды, содержащие необходимую информацию.

Нардеп Кундузбек Сулайманов поинтересовался, какие меры примут в отношении владельцев сертификатов, не соответствующих требованиям к продукции халал.

Директор ГУ «Центр по развитию халал-индустрии» Алмаз Кайырбеков ответил, что в таком случае сертификат аннулируют. Депутат считает это недостаточным и попросил ужесточить ответственность.

Напомним, в июне 2024-го президент Садыр Жапаров подписал Закон «О халал-индустрии». В декабре чиновники протестировали новый государственный портал в сфере халал-индустрии КР. Это единая автоматизированная информационная система для учета и надзора за сертифицированной халяльной продукцией и услугами. После завершения тестов ее интегрируют с платформой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», что позволит обеспечить цифровое взаимодействие между органами сертификации, надзора и участниками оборота продукции.