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Власть

Экс-председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова стала послом Кыргызстана в Австрии

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Нуржан Шайлдабекова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Австрийской Республике, постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в Вене. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Другим указом глава государства освободил Толенды Макенова от должности посла Кыргызстана в Австрии.

Напомним, 10 февраля 2025 года Нуржан Шайлдабекова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она возглавляла ЦИК с июня 2016-го.

На вакантное место решением членов Центризбиркома назначен ее заместитель Тынчтык Шайназаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326977/
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