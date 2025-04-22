Экс-председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова стала послом Кыргызстана в Австрии

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Нуржан Шайлдабекова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Австрийской Республике, постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в Вене. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Другим указом глава государства освободил Толенды Макенова от должности посла Кыргызстана в Австрии.

Напомним, 10 февраля 2025 года Нуржан Шайлдабекова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она возглавляла ЦИК с июня 2016-го.

На вакантное место решением членов Центризбиркома назначен ее заместитель Тынчтык Шайназаров.