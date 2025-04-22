Садыр Жапаров предложил открыть в КР исламский банк с участием Бахрейна

Президент Садыр Жапаров в рамках официального визита встретился с председателем совета директоров Центрального банка Бахрейна Хасаном Халифой Аль-Жалахмой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи обсуждены перспективы углубления двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере, включая привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов.

С учетом растущего спроса населения на исламские банковские услуги, Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность открытия в Кыргызстане нового исламского коммерческого банка с участием бахрейнской стороны.

Глава государства отметил, что реализация данного проекта позволит охватить бизнес-сектор Центральной Азии с населением более 80 миллионов человек и со временем может привести к созданию крупнейшего банка региона, работающего по исламским принципам.

В свою очередь председатель совета директоров Центрального банка Бахрейна Хасан Халифа Аль-Жалахма выразил полную готовность к углублению сотрудничества с Национальным банком и другими финансовыми институтами страны. Он отметил, что в Центральном банке Бахрейна созданы все необходимые условия для повышения квалификации специалистов банковского сектора и выразил готовность предоставить возможность обучения для кыргызстанских специалистов.

Он также отметил, что Центральный банк Бахрейна намерен внимательно изучить предложение о создании исламского финансового учреждения в Кыргызстане, утвердить программу сотрудничества с Национальным банком и приступить к реализации совместных проектов.